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Kırklareli İl Encümeni Toplantısı Gerçekleşti

Kırklareli İl Encümeni Toplantısı Gerçekleşti
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Kırklareli'nde Vali Uğur Turan başkanlığında yapılan İl Encümeni Toplantısı'nda gündem maddeleri görüşülerek karara bağlandı. Vali Turan, vatandaşlara en iyi hizmeti etme hedeflerini vurguladı.

Kırklareli'nde İl Encümeni Toplantısı Vali Uğur Turan başkanlığında gerçekleşti.

Kırklareli'nde İl Encümeni Toplantısı Valilik Atatürk Toplantı Salonu'nda gerçekleşti. Vali Uğur Turan başkanlığında gerçekleşen toplantıda gündem maddeleri görüşülerek karara bağlandı.

Vatandaşlara en iyi hizmeti etmek için çalıştıklarını ifade eden Turan, alınan kararların hayırlı olması temennisinde bulundu. - KIRKLARELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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