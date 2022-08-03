Kırklareli haberleri! Lüleburgaz Belediyesi İhtiyaç Sahipleri İçin Soğan Dökümü Yaptı

Lüleburgaz Belediyesi, kendi tarımsal arazisinde ihtiyaç sahipleri için kullanılmak üzere ürettiği kuru soğanların dökümünü yaptı.

Geçtiğimiz haftalarda buğday hasadı yapan, eylül ayında da ayçiçek hasadı yapacak olan Belediye, ihtiyaç sahibi yurttaşlara gönderilen yemeklerde kullanılmak üzere kuru soğan üretimi yaptı. Tarımsal Hizmetler Uzmanı Necmi İnci ile Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerinin ortak çalışmaları sonucunda üretilen ve tamamı Sevgi Mutfağı'nda kullanılacak soğanlardan 2 ton verim bekleniyor.