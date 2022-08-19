Kırklareli haberi... Lüleburgaz Belediyesi'nden 'Göç' Temalı Resim Yarışması

Kırklareli haberine göre Lüleburgaz Belediyesi “Göç” temalı resim yarışması düzenliyor. Son başvuru tarihi 11 Kasım 2022 mesai saati bitimi olan yarışmaya güzel sanatlar fakülteleri, eğitim fakülteleri resim öğretmenliği bölümü son sınıf öğrencileri ile 40 yaşını aşmamış tüm profesyonel sanatçılar katılabilecek.

Lüleburgaz Belediyesi "Göç" temalı resim yarışması düzenliyor. Son başvuru tarihi 11 Kasım 2022 mesai saati bitimi olan yarışmaya güzel sanatlar fakülteleri, eğitim fakülteleri resim öğretmenliği bölümü son sınıf öğrencileri ile 40 yaşını aşmamış tüm profesyonel sanatçılar katılabilecek.

Lüleburgaz Belediyesi, yerel yönetimlerin sürdürülebilir kent yaşamını sağlamak ve değişen şartlara uyum sağlayan göç politikalarını oluşturmasına farkındalık yaratarak katkı sunmak amacıyla ilan ettiği "2022 Göç Yılı'nda" resim yarışması düzenliyor. "Göç" temasının işleneceği resim yarışmasına başvurular alınmaya başlandı.

BİRİNCİYE 15 BİN TL ÖDÜL

Yarışmada dereceye giren eser sahiplerine ise genel harcamalar ve telif bedeli ödemesi yapılacak. Seçici kurul tarafından değerlendirilecek eserler arasında birinci olan esere 15 bin TL, ikinciye 12 bin TL, üçüncüye 10 bin TL genel harcama ve telif bedeli ödemesi yapılacak. Mansiyon eserlerine ise 5 bin TL verilecek.