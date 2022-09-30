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Kırklareli haberi! Kırklareli'nde yaya geçitleri kırmızıya boyandı

Yerel Haberler

Kırklareli haberi! Kırklareli'nde yaya geçitleri kırmızıya boyandı

Kırklareli gelişmesine göre İçişleri Bakanlığınca "Yayalara öncelik duruşu, hayata saygı duruşu" sloganıyla başlatılan kampanya çerçevesinde Kırklareli'nde yaya geçitleri kırmızıya boyandı.

İçişleri Bakanlığınca "Yayalara öncelik duruşu, hayata saygı duruşu" sloganıyla başlatılan kampanya çerçevesinde Kırklareli'nde yaya geçitleri kırmızıya boyandı.

İçişleri Bakanlığınca trafikte yaya önceliğine dikkat çekmek ve sürücü duyarlılığını artırmak amacıyla "Yayalara öncelik duruşu, hayata saygı duruşu" sloganıyla başlatılan kampanya çerçevesinde yaya geçitlerindeki çizgiler kırmızıya boyandı. Kırklareli'nde Gazi Osmanpaşa İlkokulu önünde Vali Birol Ekici, öğrencilerle birlikte yaya geçidini kırmızıya boyadı. Kırklareli'nin Türkiye çapında yayalara karşı yaptığı davranışın örnek olduğunu belirten Vali Ekici, "Kırklareli, Türkiye çapında örnek bir tutum ve davranış içinde. Çünkü Kırklareli'ne geldiğimiz zaman hepimiz görüyoruz ki yayalarımız yola adım attığı zaman sürücülerimiz saygılı ve hemen duruyorlar. Yayalara yol veriyorlar" dedi. - KIRKLARELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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