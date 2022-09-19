Kırklareli haberi: 4. Lüleburgaz Bisiklet Festivali Sona Erdi

Kırklareli yerel haberi... Lüleburgaz Belediyesi’nin bu yıl 4’üncüsüne ev sahipliği yaptığı Lüleburgaz Bisiklet Festivali (LÜBİFEST) sona erdi. Üç gün boyunca yüzlerce bisiklet tutkununun katıldığı festivalde bisiklet turlarından yol yarışına ve sürpriz hediye çekilişlerine kadar çok sayıda etkinlik gerçekleştirildi.

Lüleburgaz Belediyesi'nin bu yıl 4'üncüsüne ev sahipliği yaptığı Lüleburgaz Bisiklet Festivali (LÜBİFEST) sona erdi. Üç gün boyunca yüzlerce bisiklet tutkununun katıldığı festivalde bisiklet turlarından yol yarışına ve sürpriz hediye çekilişlerine kadar çok sayıda etkinlik gerçekleştirildi.

Lüleburgaz Belediyesi'nin Türkiye'nin dört bir yanından bisiklet tutkunlarını ağırladığı LÜBİFEST sona erdi. Türkiye'nin alanında tek tesisi olma niteliği taşıyan ve her yıl yüzlerce bisikletli turistin konakladığı Lüleburgaz Yıldızları Bisiklet Akademisi'nde (LYBA) gerçekleşen LÜBİFEST'te unutulmaz etkinlikler düzenlendi.

KORTEJLE BAŞLADI

16 Eylül günü yüzlerce bisiklet sporcusunun ve tutkununun Kongre Meydanı'ndan kortejle başlattığı LÜBİFEST'te bisikletliler, Lüleburgazlılar'ı selamlayarak festival alanı olan LYBA'ya hareket etti. Burada bisiklet tutkunları coşkuyla karşılanırken, Lüleburgaz Belediye Başkanı Murat Gerenli'nin kurdela kesimiyle festival resmen başlamış oldu.

ALİ ALTAY KONSERİ

Slotcar, bisiklet eğitimleri, okçuluk gibi birbirinden farklı ve eğlenceli aktivitelerin yer aldığı LÜBİFEST'in ilk gününün sonunda Anadolu Rock'un sevilen ismi Ali Altay sahne aldı. Altay, Barış Manço'dan Cem Karaca'ya kadar çok sayıda sevilen sanatçının unutulmaz eserlerini seslendirdi.

BİSİKLET TURLARI DÜZENLENDİ

Festivalin ikinci günü ise bisiklet turlarıyla başladı. Başkan Gerenli'nin de içinde yer aldığı yüzlerce bisikletli, konvoy eşliğinde köy rotalarını takip ederek bisiklet turu düzenledi.

İkinci günün sonunda Trakya topraklarının sesi, Trockya Blues sahne aldı. Grup sahne performansı ve seslendirdiği parçalarla büyük beğeni topladı. Bununla birlikte festivalin yine ikinci gününde sahne alan Lüleburgaz Kent Konseyi Gençlik Meclisi – Grup Raf birbirinden güzel parçaları seslendirerek festivale katılan vatandaşlara keyifli anlar yaşattı.

YARIŞMALAR, SÜRPRİZ ÇEKİLİŞLER

LÜBİFEST'te en çok ilgi gören aktiviteler ise yarışmalar ile sürpriz çekilişler oldu. Bisiklet tutkunları "En Yavaş Bisiklet Yarışı'nda" renkli görüntüler ortaya çıkarken, bisiklet ve bisiklet ekipmanlarının hediye edildiği sürpriz çekilişte de heyecan dolu dakikalara sahne oldu.

GAZİ MUSTAFA KEMAL YOL YARIŞI SONA ERDİ

Lüleburgaz Belediyesi'nin geçen yıldan sonra bu yıl da ev sahipliği yaptığı Gazi Mustafa Kemal Yol Yarışı'nın da startı LYBA'dan verildi. 100'den fazla sporcunun katıldığı iki ayrı etapta gerçekleşen yol yarışında dereceye giren sporculara ödülleri, Lüleburgaz Kent Konseyi Başkanı Binnur Dinç, Lüleburgaz Belediye Meclis Üyesi Gülcan Ayışığı, Lüleburgaz Belediye Başkan Yardımcısı Kemal Pektaş ve Lüleburgaz Belediye Başkanı Murat Gerenli tarafından verildi.

"SENEYE GÖRÜŞMEK ÜZERE"

Festivalin sonunda konuşan Başkan Gerenli, LÜBİFEST gibi önemli bir organizasyonu gerçekleştirmekten büyük bir mutluluk duyduklarını söyledi. Başkan Gerenli, Türkiye'nin dört bir yanından gelen bisiklet tutkunlarıyla festivalin renklendiğini söyleyerek, "Dolu dolu etkinliklerle süren bir LÜBİFEST'in daha sonuna geldik. Festivale katılım gösteren bisiklet tutkunlarına ve festival boyunca yoğun emek harcayan çalışma arkadaşlarıma içten teşekkür ederim. Seneye görüşmek üzere" dedi.