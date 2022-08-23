Kırklareli haber | Lüleburgaz Belediyesi'nin Atık Sistemleriyle Tonlarca Atık Geri Dönüştürüldü

Edinilen Kırklareli gelişmesine göre Lüleburgaz Belediyesi’nin geçen yıl kasım ayında geri dönüşüm uygulamaları kapsamında başlattığı “akıllı atık tanıma” ve “mobil atık toplama” sistemleri sayesinde dokuz ayda tonlarca atık geri dönüştürüldü.

Lüleburgaz Belediyesi'nin geçen yıl kasım ayında geri dönüşüm uygulamaları kapsamında başlattığı "akıllı atık tanıma" ve "mobil atık toplama" sistemleri sayesinde dokuz ayda tonlarca atık geri dönüştürüldü.

4 TON PET İLE 7 TON METAL DÖNÜŞTÜRÜLDÜ

Belediye'nin Gençlik Parkı, Kongre Meydanı ile Kapalı Pazar Yeri ve Semt Merkezi'nde olmak üzere kentin üç farklı noktasına konumlandırdığı akıllı atık tanıma sistemleri yurttaştan ilgi görüyor. Yurttaşlar dokuz aylık süreçte toplam dört ton ağırlığında pet şişe ve yedi ton ağırlığında metal kutuyu yeniden kullanıma kazandırdı.

12 TON ATIK MOBİL ARAÇLA TOPLANDI

Lüleburgaz Belediyesi, haftanın beş günü farklı mahallelere gönderdiği mobil atık toplama aracı ile de geri dönüşümü teşvik ediyor. Yurttaşlar evlerinde ayrıştırdığı atıkları belediye ekiplerine teslim ederek geri dönüşüme destek oluyor. Bu süre içinde Lüleburgazlılar toplam 12 ton ağırlığında atığı belediye ekiplerine teslim ederek çevrenin kazanmasına yardımcı oldu.