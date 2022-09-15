Kırklareli haber | Kırklareli'nde 3 köyde elektrik kesintisi uygulanacak Yerel Haberler Kırklareli yerel haberi... Kırklareli'nin Vize ilçesi bağlı 3 köyde yarın elektrik kesintisi uygulanacak. Kırklareli'nin Vize ilçesi bağlı 3 köyde yarın elektrik kesintisi uygulanacak. TREDAŞ'tan yapılan açıklamaya göre, Bakım ve onarım çalışmaları çerçevesinde Kırklareli'nin Vize ilçesine bağlı Balkaya, Kömürköy ve Küçükyayla köylerinde yarın 09.00-15.00 saatleri arasında elektrik kesintisi uygulanacağı dendi. Söz konusu kesintilerde TREDAŞ elektrikli cihazların zarar görmemesi için vatandaşların tedbirli olması konusunda uyardı. - KIRKLARELİ Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel Kırklareli Vize Yerel Haberler

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