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Kırklareli'den deprem bölgesine yardım

Kırklareli'den deprem bölgesine yardım

Yerel Haberler

Kırklareli'den, asrın felaketi olarak da nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen bölgelere yardımlar sürüyor.

Kırklareli'den, asrın felaketi olarak da nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen bölgelere yardımlar sürüyor.

"Asrın felaketi" Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen bölgelere yardımlar devam ediyor. Kırklareli Valiliği koordinesinde afetzedelerin ihtiyaçlarının karşılanması için başlatılan yardım kampanyası çerçevesinde hayırseverlerden toplanan nakdi yardımlar ile alınan gıda ürünleri, kamyon ile deprem bölgesine gönderilmek üzere yola çıktı.

Hayırseverlere teşekkür eden Vali Birol Ekici, yaraların birlik ve beraberlik içinde sarıldığını söyledi. - KIRKLARELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Kırklareli Valiliği Kahramanmaraş Kırklareli Yerel Haberler

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