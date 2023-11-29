Kırklareli'deki deprem tatbikatı gerçeği aratmadı

Kırklareli'de olası bir depreme karşı tatbikat yapıldı.

Kırklareli'de olası Marmara Depremi'ne karşı tatbikat yapıldı. İl Sağlık Müdürlüğü koordinasyonunda düzenlenen tatbikatta 55. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü, Tarım ve Orman Müdürlüğü, Afet ve Acil Durum Müdürlüğü, Türk Kızılayı, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü ekipleri görev aldı.

Senaryo gereği Marmara Denizi Tekirdağ açıklarında 7,6 büyüklüğünde deprem oldu. Depremde kent merkezi ile ilçelerde binalar yıkıldı. Yıkılan binalardan çıkarılanlar hastanelere sevk edildi.

Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesinde acil müdahale çadırı kuruldu. Hastaneye getirilen depremzedeler verilen kodlara göre müdahale edildi.

Tatbikatta karısının enkaz altında kaldığını söyleyen kişi ise tüyleri ürpertti. - KIRKLARELİ