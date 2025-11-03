Haberler

Kırklareli'de Sokakta Çalışan Çocuklara Yönelik Saha Taramaları

Kırklareli'de Sokakta Çalışan Çocuklara Yönelik Saha Taramaları
Güncelleme:
Kırklareli Sosyal Hizmet Merkezi, Zabıta ile birlikte sokakta çalışan veya dilenen çocukları tespit etmek için saha çalışmalarına başladı. Amaç, çocukları güvenli bir ortama yönlendirmek ve sosyal destek sağlamak.

Kırklareli Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü, Zabıta Müdürlüğü ekipleriyle birlikte sokakta çalışan veya dilenen çocukların tespiti için kapsamlı saha taramaları yapıyor. Bu önemli çalışmalar, çocukların güvenli bir ortama yönlendirilmesini ve gerekli sosyal hizmet desteğinin sağlanmasını amaçlıyor.

Yapılan taramalarda, sokakta çalışan ya da dilenen çocukların korunması, ailelerine yönelik destek sağlanması ve çocukların sosyal hizmetlerden faydalanabilmesi için çeşitli adımlar atılıyor. Ekipler, tespit edilen çocuklarla yakından ilgilenerek onların durumlarını değerlendiriyor ve gerekli kurumlarla iş birliği içinde çözüm önerileri sunuyor.

Kırklareli Sosyal Hizmet Merkezi yetkilileri, yapılan çalışmaların, çocukların mağduriyetlerinin önlenmesi ve toplumda daha sağlıklı bir sosyal yapı oluşturulmasına katkı sağlayacağını belirtti. Ayrıca, zabıta ekipleriyle yürütülen iş birliğinin, çocukların sokakta daha az zaman geçirmesini ve sağlıklı bir ortamda büyümelerini sağlamak adına büyük önem taşıdığı vurgulandı. - KIRKLARELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel
