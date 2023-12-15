Üye Girişi
Haberler

Kırklareli'de Sağanak Yağış Etkili Oluyor

Güncelleme:
Abone Ol

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından Kırklareli'de sağanak yağış etkili oluyor. Yağış sebebiyle bazı vatandaşlar şemsiyeleriyle korunmaya çalışırken, bazıları da otobüs durakları ve dükkanların tenteleri altında korunmaya çalıştı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından Kırklareli'de sağanak yağış etkili oluyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından Kırklareli'de sağanak yağış etkili odu. Çiseleyerek ile başlayan yağış kısa süre etkisini artırdı. Yağış sebebiyle bazı vatandaşlar şemsiyeleriyle korunmaya çalışırken, bazıları da otobüs durakları ve dükkanların tenteleri altında korunmaya çalıştı.

Hava sıcaklığının 8 derece ölçüldüğü kentte yağışların devam etmesi bekleniyor. - KIRKLARELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Kırklareli Hava Durumu Doğa Yerel Güncel Haberler

1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title