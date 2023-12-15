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Kırklareli'de Sağanak Yağış Etkili Oluyor

15 Aralık 2023 15:48 Güncelleme: 15:50 Abone Ol

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından Kırklareli'de sağanak yağış etkili oluyor. Yağış sebebiyle bazı vatandaşlar şemsiyeleriyle korunmaya çalışırken, bazıları da otobüs durakları ve dükkanların tenteleri altında korunmaya çalıştı.