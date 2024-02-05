Üye Girişi
Haberler

Kırklareli'de 'Sabah Namazında Buluşuyoruz' Etkinliği

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Abone Ol

Kırklareli İl Müftülüğü tarafından düzenlenen 'Sabah Namazında Buluşuyoruz' etkinliği kapsamında Karacaibrahim Mahallesinde bulunan Karacaibrahimbey Camii'nde dualar edildi. İl Müftüsü Yusuf Eviş, sabah namazını kıldırarak dua ve sohbet etti.

Kırklareli'nde "Sabah Namazında Buluşuyoruz" etkinliği çerçevesinde Karacaibrahim Mahallesinde bulunan Karacaibrahimbey Camii'nde dualar edildi.

Kırklareli İl Müftülüğünce "Sabah Namazında Buluşuyoruz" etkinliği çerçevesinde vatandaşlar Karacaibrahim Mahallesinde bulunan Karacaibrahim Camii'nde sabah namazında buluştu. İl Müftüsü Yusuf Eviş, sabah namazını kıldırarak dua ve sohbet etti.

Namazın ardından vatandaşlara çeşitli ikramlar dağıtıldı. - KIRKLARELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Kırklareli Yerel Güncel Haberler

1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title