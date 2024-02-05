Kırklareli'de 'Sabah Namazında Buluşuyoruz' Etkinliği
Kırklareli İl Müftülüğü tarafından düzenlenen 'Sabah Namazında Buluşuyoruz' etkinliği kapsamında Karacaibrahim Mahallesinde bulunan Karacaibrahimbey Camii'nde dualar edildi. İl Müftüsü Yusuf Eviş, sabah namazını kıldırarak dua ve sohbet etti.
Kırklareli'nde "Sabah Namazında Buluşuyoruz" etkinliği çerçevesinde Karacaibrahim Mahallesinde bulunan Karacaibrahimbey Camii'nde dualar edildi.
Kırklareli İl Müftülüğünce "Sabah Namazında Buluşuyoruz" etkinliği çerçevesinde vatandaşlar Karacaibrahim Mahallesinde bulunan Karacaibrahim Camii'nde sabah namazında buluştu. İl Müftüsü Yusuf Eviş, sabah namazını kıldırarak dua ve sohbet etti.
Namazın ardından vatandaşlara çeşitli ikramlar dağıtıldı. - KIRKLARELİ