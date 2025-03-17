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Kırklareli'de Ramazan Denetimleri Artıyor

Kırklareli'de Ramazan Denetimleri Artıyor
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Kırklareli İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Ramazan ayında fırın, market, pastane ve kasaplarda gıda denetimlerini artırdı. İl Müdürü Gökhan Karaca, güvenli gıda sağlamak için tüm aşamalarda etkin kontrol sağladıklarını vurguladı.

Kırklareli İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Gıda Kontrol Şubesi ekiplerince Ramazan ayında denetimler devam ediyor.

Kırklareli İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Gıda Kontrol Şubesi ekipleri tarafından Ramazan ayında denetimler arttı. Ekipler kent merkezi ile ilçelerde fırın, market, pastane ve kasaplarda denetim gerçekleştirdi. Demetimde işletmelerin üretim alanları incelendi.

Denetimlere İl Müdürü Gökhan Karaca'da katıldı. Karaca, denetimlerde vatandaşlara güvenli gıdayı ulaştırmak için çalıştıklarını belirterek "Üretim, işleme, depolama, dağıtım, satış ve toplu tüketim gibi gıda zincirinin tüm aşamalarında etkin kontrol ve denetimi ile halk sağlığının en üst düzeyde korunması için çalışıyoruz" dedi. - KIRKLARELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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