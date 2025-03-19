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Kırklareli'de Ramazan Denetimleri Artırıldı

Kırklareli'de Ramazan Denetimleri Artırıldı
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Kırklareli İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Ramazan ayında gıda güvenliğini sağlamak amacıyla fırın, market, pastane ve kasaplarda denetim gerçekleştirmeye devam ediyor. Denetimlerde işletmelerin üretim alanları inceleniyor.

Kırklareli İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Gıda Kontrol Şubesi ekiplerince Ramazan ayında denetimlere devam ediliyor.

Kırklareli İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Gıda Kontrol Şubesi ekipleri tarafından Ramazan ayında denetimler artırıldı. Ekipler kent merkezi ile ilçelerde fırın, market, pastane ve kasaplarda denetim gerçekleştirdi. Denetimde işletmelerin üretim alanları incelendi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Ramazan ayı süresince, teknik personellerimizce, tüketici sağlının korunması ve güvenilir gıda arzının sağlanması amacıyla fırınlara, gıda üretim, gıda satış ve toplu tüketim yerlerine yönelik denetimler devam etmektedir" denildi. - KIRKLARELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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