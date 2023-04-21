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Kırklareli'de Ramazan Bayramı'nda vatandaşlar camilere akın etti

Kırklareli'de Ramazan Bayramı'nda vatandaşlar camilere akın etti

Yerel Haberler

Ramazan Bayramı sebebiyle Kırklareli'de vatandaşlar sabahın erken saatlerinde camilere akın etti.

Ramazan Bayramı sebebiyle Kırklareli'de vatandaşlar sabahın erken saatlerinde camilere akın etti.

Ramazan Bayramı dolayısıyla Kırklareli'nde halk, camilere akın etti. Bayram namazı sebebiyle erken saatlerde Hızırbey Camisi'nde yerini alan vatandaşlar, namazını kılıp İl Müftüsü Yusuf Eviş'in verdiği vaazı dinledi. Namazın ardından vatandaşlar bayramlaştı. - KIRKLARELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Yerel Haberler

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