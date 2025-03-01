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Kırklareli'de Ramazan Ayı İlk Teravih Namazı ile Başladı

Kırklareli'de Ramazan Ayı İlk Teravih Namazı ile Başladı
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On bir ayın sultanı Ramazan ayı, Kırklareli'de kılınan ilk teravih namazı ile başladı. Camileri dolduran Kırklareliler, manevi atmosferin tadını çıkardı.

Ramazan ayı bu gece kılınan ilk teravih namazıyla başladı, Kırklareli'nde vatandaşlar camileri doldurdu.

On bir ayın sultanı Ramazan ayının gelişi ile birlikte yurt genelinde olduğu gibi Kırklareli'nde de ilk teravih namazı kılındı. Kırklarelililer Ramazan ayının ilk teravih namazı için camileri doldurdu. Özelikle Hızırbey camisine akın eden vatandaşlar, yatsı namazı ardından teravih namazını eda etti. Camideki manevi atmosferi tatmak isteyenler arasında minikler de yer aldı. 7'den 70'e birçok vatandaşın doldurduğu camiler huzur dolu görüntüleri ortaya çıkardı.

Öte yandan namaz öncesi İl Müftüsü Yusuf Eviş vaaz verdi. - KIRKLARELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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