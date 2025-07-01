Kırklareli'de Orman Yangınları İçin Bilgilendirme Faaliyeti

Kırklareli'de Orman Yangınları İçin Bilgilendirme Faaliyeti
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Kırklareli İl Emniyet Müdürlüğü, yaz aylarında artan orman ve anız yangınlarına karşı vatandaşları bilgilendirerek dikkat edilmesi gereken hususları aktardı. Ekipler, kontrolsüz ateş yakılması ve piknik sonrası ateşin söndürülmemesi gibi ihmal konularında uyarılarda bulundu.

Kırklareli'nde polis ekipleri yaz aylarında artış gösteren orman ve anız yangınlarına karşı vatandaşları bilgilendirdi.

Kırklareli İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, yaz aylarında artış gösteren orman ve anız yangınlarına karşı kahvehaneleri ziyaret ederek vatandaşları orman yangınlarına karşı bilgilendirdi.

Ekipler vatandaşları bahçelerde ve tarlalarda kontrolsüz şekilde ot yakılması, sigara izmaritinin söndürülmeden doğaya veya çöplere atılması, piknik sonrası ateşin tam olarak söndürülmemesi gibi ihmallerin büyük yangınlara neden olabileceği konusunda uyarılarda bulundu.

Ekipler ayrıca 'Orman Yangınları Nasıl Önlenir' temalı broşürler dağıttı. - KIRKLARELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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