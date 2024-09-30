Kırklareli'de Gıda ve Yem Üretim İşletmeleri Denetlendi

Kırklareli İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce gıda işletmeleri ile yem üretim işletmeleri denetlendi.

Kırklareli İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Gıda Kontrol Şubesi ekiplerince gıda ile yem üretim işletmeleri denetlendi. Üretim, toplu tüketim ve satış işletmelerine yapılan denetimde, gıda ürünlerinin hijyen ve muhafaza şartları kontrol edildi.

İl Tarım ve Orman Müdürü Gökhan Karaca, gıda denetimlerinin devam ettiğini belirterek halk sağlığını korumaya çalıştıklarını söyledi. - KIRKLARELİ