Kırklareli'de Gıda İşletmelerine Zabıta Denetimleri
Kırklareli'de zabıta ekipleri, şehir merkezindeki gıda işletmeleri üzerinde denetim gerçekleştirerek kızartma yağlarının kalitesini, sıcaklığını ve polar madde ölçümlerini inceledi. Denetimlerin hijyen standartlarını koruma ve halk sağlığını güvence altına alma amacıyla devam edeceği belirtildi.
Kırklareli'de zabıta ekipleri tarafından, şehir merkezindeki gıda işletmelerine yönelik denetim yapıldı.
Denetimlerde özellikle kızartma yağlarının kalitesi, sıcaklığı ve yağın polar madde ölçümleri incelendi. Hijyen standartlarını koruma ve halk sağlığını güvence altına alma amacıyla denetimlerin devam edeceği bildirildi. - KIRKLARELİ
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel