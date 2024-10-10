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Kırklareli'de Gıda İşletmeleri Denetlendi

Kırklareli'de Gıda İşletmeleri Denetlendi
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Kırklareli İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, gıda işletmeleri ve üretim alanlarını denetleyerek hijyen ve muhafaza şartlarını kontrol etti.

Kırklareli İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce gıda işletmeleri ile üretim alanları denetlendi.

Kırklareli İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Gıda Kontrol Şubesi ekiplerince, gıda işletmeleri ve üretim alanları denetlendi. Üretim, toplu tüketim ve satış işletmelerine yapılan denetimde, gıda ürünlerinin hijyen ve muhafaza şartları kontrol edildi.

İl Tarım ve Orman Müdürü Gökhan Karaca, gıda denetimlerinin devam ettiğini belirterek halk sağlığını korumaya çalıştıklarını söyledi. - KIRKLARELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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