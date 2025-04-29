Kırklareli'de Dünya Caz Günü Konseri
Kırklareli'de, Dünya Caz Günü etkinlikleri kapsamında düzenlenen konser, caz sanatçısı Can Tutuğ'un performansıyla büyük ilgi gördü. Etkinlik, 10 yıldır Kırklareli'nde düzenleniyor.
Kırklareli'de caz konseri
KIRKLARELİ - Kırklareli'de Dünya Caz Günü etkinlikleri kapsamında konser düzenlendi.
Dünya Caz Günü etkinlikleri çerçevesinde Kırklareli'de caz konseri yapıldı. İstasyon Caddesinde gerçekleşen etkinliğe vatandaşlar ilgi gösterdi.
Caz sanatçısı Can Tutuğ, 30 Nisan Dünya Caz Günü kapsamında konser gerçekleştirdiklerini ifade ederek bu etkinliklerin 10 yıldır Kırklareli'nde gerçekleştiğini söyledi. Konserde vatandaşlar şarkılara eşlik etti.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HÜSEYİN ÇANLI - Yerel