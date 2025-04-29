Kırklareli'de Dünya Caz Günü Konseri

Kırklareli'de caz konseri

KIRKLARELİ - Kırklareli'de Dünya Caz Günü etkinlikleri kapsamında konser düzenlendi.

Dünya Caz Günü etkinlikleri çerçevesinde Kırklareli'de caz konseri yapıldı. İstasyon Caddesinde gerçekleşen etkinliğe vatandaşlar ilgi gösterdi.

Caz sanatçısı Can Tutuğ, 30 Nisan Dünya Caz Günü kapsamında konser gerçekleştirdiklerini ifade ederek bu etkinliklerin 10 yıldır Kırklareli'nde gerçekleştiğini söyledi. Konserde vatandaşlar şarkılara eşlik etti.