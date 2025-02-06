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Kırklareli'de Deprem Şehitleri İçin Mevlit Okutuldu

Kırklareli'de Deprem Şehitleri İçin Mevlit Okutuldu
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Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenler için Kırklareli'de mevlit programı düzenlendi. Hızırbey Camisi'nde yapılan programda İl Müftüsü Yusuf Eviş dua etti.

6 Şubat 2023'te Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerde hayatını kaybedenler için Kırklareli'de mevlit okutuldu.

6 Şubat 2023'te "asrın afeti" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerde hayatını kaybedenler için Kırklareli'nde mevlit programı düzenlendi. Hızırbey Camisinde gerçekleşen programda İl Müftüsü Yusuf Eviş vaaz verdi. Vaazında depremde hayatını kaybedenleri rahmetle andıklarını ifade eden Eviş, hatim indiren cemaat ve din görevlilerine teşekkür etti.

Kur'an-ı Kerim okunup dua edilen programın sonunda ikramlar dağıtıldı. - KIRKLARELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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