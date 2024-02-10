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Kırklareli'de bir çocuk daha koruyucu ailesine kavuştu

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Kırklareli'nde biyolojik ailelerinden uzak kalan ve devlet korumasına alınan çocuklar, Koruyucu Aile Uygulaması sayesinde sıcak aile ortamlarına kavuşmaya devam ediyor. Bir aile daha önemli bir sosyal sorumluluğu yerine getirerek, bir kız çocuğuna koruyucu aile oldu.

Kırklareli'nde biyolojik ailelerinden uzak kalan ve devlet korumasına alınan çocuklar, Koruyucu Aile Uygulaması sayesinde sıcak aile ortamlarına kavuşmaya devam ediyor.

Kırklareli'nde bir aile daha önemli bir sosyal sorumluluğu yerine getirerek, bir kız çocuğuna koruyucu aile oldu. Koruyucu aile olmak için Kırklareli Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne başvuruda bulunan, ailenin talebi şartların yeterli görülmesi üzerine kabul edildi. Kırklareli Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Bilgin Özbaş ve koruyucu aile arasında imzalanan sözleşme sonucunda bir çocuk daha koruyucu ailesine kavuşmuş oldu.

Konu ile ilgili Kırklareli Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Kıymetli ailemiz ile imzalanan Koruyucu Aile Sözleşmesi sonucunda bir çocuğumuz daha yuvaya kavuştu. Çocuklarımıza gönüllerini açan ve sevgi dolu sıcacık bir aile ortamında büyümeleri için gayret gösteren ailelerimize teşekkür ederiz" ifadelerine yer verildi. - KIRKLARELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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