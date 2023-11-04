Kırklareli, Cumhuriyet'in 100. Yılını Coşkuyla Kutladı

Kırklareli Belediye Başkanlığı, Cumhuriyet'in 100. yılını, geçen hafta boyunca düzenlediği etkinlikler eşliğinde coşkuyla kutladı. Programlar, gündüz sergi ve söyleşilerle başlarken, gece konserlerle devam etti.

Etkinlikler, eylül ayında vefat eden, Kırklareli Belediyesi'nde 27 yıl boyunca birçok görevde çalışmış olan Emine Kadriye Gürver Çetin'in anısına Sabahattin Ali Parkı'nda düzenlenen "Kültür ve Sanat Etkinlikleri" sergisinin açılışı ile başladı. Çetin'in ailesinin katıldığı sergide, birçok ziyaretçi anı defterine duygu ve düşüncelerini yazdı.

İstasyon girişinde açılan Nurdan Güven'in "Atatürk Portreleri Resim Sergisi", 29 Ekim'e kadar ziyaretçilere açık kaldı. Aynı gün Sabahattin Ali Parkı içinde Rezzak Oral, Yüksel Işık ve Nafiz Şahin, Kırklarelililere kitaplarını imzaladılar. Ardından Tevfik Kızgınkaya ve Elfin Tataroğlu tarafından "1923'e Bugünden Bakınca" adlı bir söyleşi düzenlendi. Etkinliklerin ilk gününün akşamında ise meşaleler yakılarak Cumhuriyet nöbeti tutuldu.

İkinci gün, Sabahattin Ali Parkı'nda Rezzak Oral ve Yüksel Işık tarafından düzenlenen "Cumhuriyet'in 100. Yılında Medyanın Halleri" adlı bir söyleşi ile başladı. Ardından Atatürk Kültür Merkezi'nde, Kırklareli Belediyesi Sanat Atölyeleri'nin "100. Yıl Resim Sergisi" ve Ahmet Akgül, Erkan Yüksel ve Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu'nun katıldığı "Cumhuriyet Ne Demek?" adlı söyleşi gerçekleştirildi. Etkinliğe katılamayan eski Anayasa Mahkemesi Başkanı Yekta Güngör Özden, telefon bağlantısı ile katıldı ve anılarını konuklarla paylaştı.

Üçüncü günün etkinlikleri, Sabahattin Ali Parkı'nda Uluslararası Çevre Temalı Karikatür Sergisi'nin ziyarete açılması ile başladı. Akşam saatlerinde ise Özgürlük ve Demokrasi Meydanı'nda Kırklareli Belediyesi Sanat Atölyeleri 100. Yıl Çocuk Korosu'nun konseri ile devam etti. Konserin ardından Ozan İpek Spor Kulübü'nün "100. Yıl Jimnastik Gösterisi", Thrace Dans gösterisi, Kırkşehitler İlkokulu Halk Oyunları Gösterisi ve Kalkedon Dans grubunun "Cumhuriyet'in 100. Yılı 'İstiklal Yolu' gösterisi izleyicilerle buluştu.

28 Ekim Cumartesi günü, etkinlikler Kürşat Coşgun'un "İmparatorluktan Cumhuriyet'e Bir Başkalaşım Öyküsü: Metamorfoz" adlı karikatür sergisinin Rektörlük Kültür Merkezi'nde ziyarete açılması ile başladı. Saat 17.00'de ise prodüksiyonu Kırklareli Belediyesi tarafından yapılan, Utku Erişik tarafından yazılan ve yönetilen "Esaret Zinciri Paramparça" adlı tiyatro oyununun prömiyeri gerçekleşti. Akşam saatlerinde Özgürlük ve Demokrasi Meydanı'nda DJ Ali Boz'un performansı ile eğlenceye devam edildi. Gece, Ali Altay konseri ile coşkulu bir şekilde sona erdi.

29 Ekim Pazar günü, Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu önce Valilik'te düzenlenen tebrik kabul törenine katıldı. Ardından saat 10.30'da geçit töreni gerçekleşti. Saat 16.00'da İstasyon Caddesi'nde, Kürşat Coşgun'un "İmparatorluktan Cumhuriyet'e Bir Başkalaşım Öyküsü: Metamorfoz" adlı karikatür sergisi ziyarete açıldı. Başkan Kesimoğlu, saat 17.00'de Cumhuriyet Halk Partisi tarafından düzenlenen 100. Yıl resepsiyonuna katıldı. Bu etkinliklerin ardından Özgürlük ve Demokrasi Meydanı'nda büyük bir Cumhuriyet Ateşi yakıldı. Daha sonra Halk Eğitim Merkezi'nde düzenlenen Cumhuriyet resepsiyonu ile devam edildi.

Resepsiyonun ardından, Kırklareli Belediyesi'nin kazandığı "Avrupa Şeref Bayrağı" ödülünün töreni gerçekleşti. Bu törende, İsviçre'den gelen parlamenter Pierre-Alain Fridez, şeref bayrağını Belediye Başkanı Kesimoğlu'na takdim etti.

Etkinlikler, Bora Duran konseri ile sona erdi. Bu konserde binlerce kişi Bora Duran'ın performansını büyük bir ilgiyle izledi.