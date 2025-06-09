Kırkkale'de Kurban Bayramı Dönüş Yoğunluğu

Kırkkale'de Kurban Bayramı Dönüş Yoğunluğu
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Kırkkale'de Kurban Bayramı Dönüş Yoğunluğu
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Kurban Bayramı tatilini memleketlerinde geçiren vatandaşların dönüş yolculuğu başladı. Kırıkkale'de, 43 ilin kara yolu bağlantı noktasında yoğun trafik yaşanıyor. Trafik ekipleri, akışın sağlanması için sahada aktif olarak görev yapıyor.

(KIRIKKALE) - Kurban Bayramı tatilini memleketlerinde geçiren vatandaşlar, dönüş yolculuğuna başladı. Türkiye'nin önemli geçiş güzergahlarından biri olan ve 43 ilin kara yolu bağlantı noktasında yer alan Kırıkkale'de, tatilin son gününde yoğunluk yaşanıyor.

Kurban Bayramı tatilinin sonunda yollardaki trafik yoğunluğu da artmaya başladı. 43 ilin kara bağlantı yolu noktası olan Kırıkkale'de trafik yoğunluğu yaşandı.

Kırıkkale-Ankara kara yolunda oluşan trafik yoğunluğu nedeniyle araçlar zaman zaman yavaş ilerliyor. Trafik ekipleri ulaşımın aksamaması için sahada aktif olarak görev yapıyor.

Karayolları ekipleri, trafik akışını rahatlatmak amacıyla Kırıkkale-Ankara ve Kırıkkale-Kayseri kara yolundaki bazı kavşakları geçici olarak trafiğe kapattı. Yoğunluğun gece saatlerine kadar sürmesi bekleniyor.

Kaynak: ANKA / Yerel
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