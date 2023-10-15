Kırkağaçlı Mısır Üreticisi: "Her Şey Yüzde 100-150 Arttı, Bizim Mısır Yüzde 5 Arttı. Kiloda 3 Kuruş Destekleme Yapılıyor. Ben Bin Lira Zarardayım"

Mısır üreticileri, artan maliyetler ve düşen fiyatlar nedeniyle zor bir dönemden geçiyor. Kırkağaç'ta çiftçilik yapan mısır üreticisi Vedat Terdi, "Geçtiğimiz yıl mısırın tohumu bin 500 liraydı. Bu yıl ise bir paket mısırın tohumu 3 bin 900 liraya aldık. Bu da 5 dekar yer ekiyor. Dekarında aşağı yukarı 800 lira tohum gideri var. Sulaması 500 lira, dekarında elektrik parası geliyor. Mazot geçen yıl 17 liraydı. Bu yıl 41 liraya kadar geldi. Gübre 600 - 700 lira bandındaydı. Şimdi ise bin lira ile bin 500 lira arasında. Her şey yüzde 100-150 bizim Mısır yüzde 5 arttı. Ben bu işin içinden nasıl çıkacağım. Çoluğuma çocuğuma nasıl ekmek götüreceğim. Bana birileri anlatsın devlet anlatsın hükümet anlatsın" dedi.

Mısır üreticileri, artan maliyetler ve düşen fiyatlar nedeniyle zor bir dönemden geçiyor. Kırkağaç'ta çiftçilik yapan mısır üreticisi Vedat Terdi, "Geçtiğimiz yıl mısırın tohumu bin 500 liraydı. Bu yıl ise bir paket mısırın tohumu 3 bin 900 liraya aldık. Bu da 5 dekar yer ekiyor. Dekarında aşağı yukarı 800 lira tohum gideri var. Sulaması 500 lira, dekarında elektrik parası geliyor. Mazot geçen yıl 17 liraydı. Bu yıl 41 liraya kadar geldi. Gübre 600 - 700 lira bandındaydı. Şimdi ise bin lira ile bin 500 lira arasında. Her şey yüzde 100-150 bizim Mısır yüzde 5 arttı. Ben bu işin içinden nasıl çıkacağım. Çoluğuma çocuğuma nasıl ekmek götüreceğim. Bana birileri anlatsın devlet anlatsın hükümet anlatsın" dedi.

Mısır üreticileri geçen yıl elde ettikleri kazancın aksine, bu yıl büyük zorluklarla karşı karşıya. Öncelikle, devlet tarafından açıklanan 6 lira brüt fiyatın kesintiler ve rutubet gibi faktörlerle 5 liraya düşmesi, üreticilerin kar marjını daraltmış; mısır tohumu fiyatlarının hızla yükselmesi, sulama ve elektrik giderleri gibi işletme maliyetlerindeki artışlar, mazot fiyatlarının iki katına çıkması da üreticilerin maliyetlerini artırmış durumda.

"HER ŞEY YÜZDE 100-150 ARTTI. BİZİM MISIR YÜZDE 5 ARTTI"

Biçerdöver ücretlerindeki artışlar ve destekleme ödemelerinin yetersiz olmasın vurgulayan Kırkağaç'ta çiftçilik yapan mısır üreticisi Vedat Terdi şunları söyledi:

"Kırkağaç'ta çiftçilik yapıyorum. Aynı zamanda mısır üreticisiyim. Geçen yıl ürünlerimizde iyi kötü bir şeyler kazanmıştık. Bu yıl Mısır'da elimizde patladı. Geçtiğimiz yıl bu mısırı 5 lira 50 kuruşa satmıştık. Bu yıl devlet 6 lira fiyat açıkladı brüt olarak. Bunun kesintisi var rutubeti var o var bu var. Bizim elimize geçecek olan para 5 lira. Tüccar'da nazlı. Tüccar da gelmiyor. Rutubet oranı yüksek diyor. Elimizden öyle böyle almanın peşindeler. Devlet yardımcı olmayınca bu böyle oluyor. Geçtiğimiz yıl mısırın tohumu bin 500 liraydı. Bu yıl ise bir paket mısırın tohumu 3 bin 900 liraya aldık. Bu da 5 dekar yer ekiyor. Dekarında aşağı yukarı 800 lira tohum gideri var. Sulaması 500 lira. Dekarında elektrik parası geliyor. Mazot geçen yıl 17 liraydı. Bu yıl 41 liraya kadar geldi. Gübre 600 - 700 lira bandındaydı. Şimdi ise bin lira ile bin 500 lira arasında. Her şey yüzde 100-150 bizim Mısır yüzde 5 arttı. Ben bu işin içinden nasıl çıkacağım. Çoluğuma çocuğuma nasıl ekmek götüreceğim. Bana birileri anlatsın devlet anlatsın hükümet anlatsın.

"KİLODA 3 KURUŞ DESTEKLEME YAPILIYOR. BEN BİN LİRA ZARARDAYIM"

Dekarda 9 bin tane tohum atıyoruz. Bu koçanları elde edebilmek için. Güzel bir yıl giderse dekarda bin 500 kilo kadar mısır alabiliyoruz. 5 çarpı bin 500 liranın toplamı 7 bin 500 tarlanın icarı eder. Önümüzdeki sene dekarı 5 bin liraya tarla tutuluyor. Bu bizim kendi tarlamız ama kiraya tutsak veya kiraya versek bu para. Mazot ona keza arttı. 7 bin 500 lira masrafa karşı benim masrafım 8 bin 500 lira. Ben bin lira zarardayım nasıl olacak bu işin sonu. Destekleme yapıyorlar 3 kuruş kilo da. Geçtiğimiz yıl biçerdöver ücreti 70 liraydı Bu yıl 300 lira. Her şey yüzde 150 arttı bizim mısır yüzde 5. Aslında yüzde 5 bile değil geri geldi. Geçen yıl 5 buçuk liraya satmıştım bu yıl ise 5 400'e tutuluyor. Şu anda satmış olsam. Durum bu. Rutubet düşecek de bu yıl iyi kötü yağmur da yağdı mısırdaki rutubet 18'in altına düşmez. Mısır'da 14 rutubeti baz alıyorlar. Her puan artışında 0.11 kuruş kırılıyor.

"SENEYE NE EKECEĞİMİ ŞİMDİDEN DÜŞÜNMEYE BAŞLADIM"

Seneye ne ekeceğimi şimdiden düşünmeye başladım. Buğday eksem buğday 7 lira. Verim olmuyor. Dekarda 700-800 kilo verim alıyorsun. Tarlaları icara vermek en karlısı, ama ben üreterek ülkeme bir şeyler katmak istiyorum. Seneye ekecek insan yok. Ne ektiysek elimizde kaldı. Bu sene topa diye bir biber var para etti. Seneye herkes onu eker o zaman ondan da para kazanamazsın. Seneye biber de patlar elimizde kalır. Mısır patladı, pamuk patladı. Şu anda elimizde tuttuğumuz çiftçinin bir el bombası. Kavunu ile ünlü Kırkağaç'ta şu anda neredeyse kavun eken yok. Zarar eden bir insan nasıl ekim yapabilir. Çiftçinin yaş ortalaması 58-59 yaş oranında. Ben şu anda 60 yaşındayım. Benim çocuklarım çiftçilik yapmaya başladılar 2-3 yıldan bu yana. Baba biz bu işi nasıl yapacağız diyorlar. Nasıl çıkacağız bu işin içinden. Biz bu çocukları nasıl özendirelim bu üretimi yapmaya. Devlet bir şeyler verecek ki bu çocuklar da katkı sağlasın. Şu anda mısırlar 4 lira 90 kuruşa geliyor 6 lira açıklandı. Buna neden olarak mısırın rutubeti şu anda çok yüksek. O zaman 67-68 kuruş fiyattan düşme var. O zaman bu mısırın kilosu şu anda 5 lira 10 kuruşa gelir. O da o zaman verdiğin icar parasını kurtarmaz."