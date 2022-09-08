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Kırka'da kışlık yufka ve makarna hazırlığı başladı

Yerel Haberler

Kırka'da kışlık yufka ve makarna hazırlığı başladı

Eskişehir Seyitgazi ilçesi Kırka mahallesinde yaşayan bayanları, kış öncesi imece usulü ile birlikte yufka ve makarna telaşı sardı.

Eskişehir Seyitgazi ilçesi Kırka mahallesinde yaşayan bayanları, kış öncesi imece usulü ile birlikte yufka ve makarna telaşı sardı.

Sırasıyla tarhana, salça, pekmez ve turşu gibi hazırlıklarının yanı sıra kış aylarının vazgeçilmez lezzeti kuru yufka ve makarna hazırlığı yapan Kırkalı bayanlardan Emine Güler; "Komşularımızla bir araya gelerek un, tuz ve su ilavesi ile önce hamur hazırlıyoruz. Daha sonra hamuru oklava yardımıyla açarak odun ateşinde saç üzerinde pişirdiğimiz yufkayı kurutarak saklanır hale getiriyoruz. Burada komşularımızla beraber sohbet içerisinde hep beraber kışlıklarımızı hazırlıyoruz" diye belirtti.

Komşulardan Satı Soylu ise; "Sırasıyla bir birimize yardım ederek kışlıklarımızı hazırlıyoruz. Doğal hazırladığımız yiyeceklerimiz mutfağımıza ayrı bir lezzet katıyor" diye belirtti. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Seyitgazi Eskişehir su Yerel Haberler

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