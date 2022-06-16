Kırk semseği tescillendi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kırk semseği tescillendi

İhlas Haber Ajansı - Yerel
 - Güncelleme:
Kırk semseği tescillendi

Kilis Belediyesi tarafından Kırk Semseğinin coğrafi işaret belgesi alındı.

Kilis Belediyesi tarafından Kırk Semseğinin coğrafi işaret belgesi alındı.

Kilis Belediye Başkanı Servet Ramazan, Aylar önce yapmış olduğumuz girişimler neticesinde Kırk Semseği'nin tescili için Türk Patent Kurumu'na yaptıkları başvurunun askı süresinin sona erdiğini ifade ederek, " Bugün coğrafi işaret tescil belgemizi Milletvekillerimiz Mustafa Hilmi Dülger, Ahmet Salih Dal ve Belediye Başkan Yardımcımız Mustafa Tohumcu ile birlikte teslim aldık. Kilis Belediyesi olarak Kilis'e özgü bir çok ürünümüze coğrafi işaret tescil belgesi almak için girişimlerimiz ilerleyen günlerde de devam edecek. Kırk Semseği'nin coğrafi işaret tescil belgesi alınmasında başından sonuna emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" ifadesini kullandı. - KİLİS

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Kilis Belediyesi Kilis Yerel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title