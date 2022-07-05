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Kırım Tatar Türklerinin Milli Lideri Kırımoğlu'na, onursal doktora unvanı verildi

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Kırım Tatar Türklerinin Milli Lideri Kırımoğlu'na, onursal doktora unvanı verildi

Ukrayna Parlamentosu Milletvekili ve Kırım Tatar Türklerinin Milli Lideri Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu'na Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi (ETÜ) tarafından onursal doktora unvanı verildi.

Ukrayna Parlamentosu Milletvekili ve Kırım Tatar Türklerinin Milli Lideri Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu'na Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi (ETÜ) tarafından onursal doktora unvanı verildi.

Ekim 1998 yılında, halkını sürgünden barışçı yollarla vatanına dönmesini başardığı için Birleşmiş Milletler Mülteciler ve Kaçaklar Yüksek Komiserliği tarafından Nansen Madalyası ile ödüllendirilen barış elçisi Ukrayna Parlamentosu Milletvekili ve Kırım Tatar Türklerinin Milli Lideri Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu'na Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi'nin (ETÜ) senatoda oy birliği sonucunda TOBB ETÜ Onursal Doktora Unvanı verilmesine karar verildi. Bu kapsamda, TOBB ETÜ Sosyal Tesisleri'nde, Kırımoğlu'na onursal doktoranın teslimi için tören düzenlendi. Törene, TOBB ETÜ Mütevelli Heyet Başkanı ve TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, TOBB ETÜ Rektörü Prof. Dr. Yusuf Sarınay ve Kırım Tatar Türklerinin milli lideri Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu'nun yanı sıra 300'ü aşkın öğrenci ve akademisyen katıldı.

TOBB ETÜ Mütevelli Heyet Başkanı Rifat Hısarcıklıoğlu burada yaptığı konuşmasında, Kırım ve Anadolu'nun tarihte hem kederi hem de sevinci birlikte paylaştığını dile getirerek, "Son dönemde, özellikle yasa dışı ilhakla birlikte zor günler geçirse de Kırım'ı daha güçlü ve müreffeh bir gelecek beklediğine inancımız tam" dedi.

Türk iş dünyasının temsilcileri olarak Kırımlılara destek olacaklarını ve yanlarında duracaklarını savunan Hisarcıklıoğlu, "Mustafa Abdülmecil Kırımoğlu da tam anlamıyla vatan sevgisinin ve millet aşkının tarifidir. Benim için dik duruşun simgesidir. Haklı olduğu davada her türlü çileye katlanıp, tek bir geri adım dahi atmamıştır. ve en haklı olduğu davada, en büyük işkencelere maruz kaldığında bile, barışın dilinden başka bir dille konuşmamıştır. Hakkını şiddetle değil, fikirle savunmuştur. Kırım halkı adına bütün mevzilerini şiddetle değil, yaslandığı gerçeklerle kazanmış, gerçek bir mücadele insanıdır. Ne diyor kendisi: 'Eğer bir mücadelede masum bir çocuğun kanı dökülürse bu başarı değildir.' Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu'nun mücadelesinden her kesim adına alınacak çok ders var" diye konuştu.

Hisarcıklıoğlu, Kırımoğlu'na onursal doktora unvanı vermekten mutluluk duyduğuna vurgu yaparak, TOBB ETÜ'de barış ve haktan yana vicdanlı ve dürüst gençler yetiştirmeyi hedeflediklerini söyledi.

Kırımoğlu ise konuşmasında, Kırım Tatar Türklerinin mücadelesi için elinden gelen her şeyi yapacağına vurgu yaparak Ruslaştırılmış eğitimi millileştirmek için TOBB ETÜ'den yardım isteyeceğini dile getirdi.

Hisarcıklıoğlu'nun konuşmasının ardından Kırımlıoğlu'na cübbe giydirilerek onursal doktora unvanı verildi. - ANKARA

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu Kırım Yerel Haberler

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