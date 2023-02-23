Kırım Köprüsü, patlamanın ardından çift yönlü trafiğe tekrar açıldı Yerel Haberler Kırım Yarımadası ile Rusya'yı birbirine bağlayan Kırım Köprüsü'nde meydana gelen patlamanın ardından başlayan onarım çalışmalarının tamamlanmasıyla köprü yeniden çift yönlü trafiğe açıldı. Kırım Yarımadası ile Rusya'yı birbirine bağlayan Kırım Köprüsü'nde meydana gelen patlamanın ardından başlayan onarım çalışmalarının tamamlanmasıyla köprü yeniden çift yönlü trafiğe açıldı. Rusya'nın 2014'te ilhak ettiği Kırım'ı Rusya topraklarına bağlayan stratejik öneme sahip 19 kilometrelik Kırım Köprüsü'nde 8 Ekim 2022 tarihinde büyük bir patlama meydana gelmişti. Rusya Başbakan Yardımcısı Marat Khusnullin, Rusya'nın Ukrayna'da başlattığı işgalin birinci yıl dönümünün hemen öncesinde yaptığı açıklama, "Kırım Köprüsü'ndeki çift yönlü araç trafiği planlanandan 39 gün önce tamamlanan çalışmalar çerçevesinde açıldı" dedi. Khusnullin, köprünün demiryolu kısmındaki onarım çalışmalarının ise devam ettiğini söyledi. Söz konusu saldırıda bir kamyonun infilak etmesi sonucu yakıt taşıyan trenin vagonlarında yangın çıkmış, 3 kişi hayatını kaybetmişti. Saldırının ardından Kerç Boğazı'nda güvenlik önlemleri artırılmıştı. - KIRIM Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel Rusya Kırım Yerel Haberler

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