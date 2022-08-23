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Kırıkkale yerel haberi | Kırıkkale'de 3 ilçeye yüzme havuzu yapıldı

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Kırıkkale yerel haberi | Kırıkkale'de 3 ilçeye yüzme havuzu yapıldı

Kırıkkale yerel haberi | Kırıkkale Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu, "Yüzme Bilmeyen Kalmasın" projesi çerçevesinde 3 ilçede yapımı tamamlanan portatif havuzları yerinde inceledi.

Kırıkkale Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu, "Yüzme Bilmeyen Kalmasın" projesi çerçevesinde 3 ilçede yapımı tamamlanan portatif havuzları yerinde inceledi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından hayata geçirilen "Yüzme Bilmeyen Kalmasın" projesi çerçevesinde Kırıkkale'nin Bahşlı, Karakeçili ve Keskin ilçelerinde havuz yapıldı. Vali Bülent Tekbıyıkoğlu, 3 ilçede yapımı tamamlanan yüzme havuzları yerinde inceledi.

Yüzme öğrenen çocuklarla bir araya gelen Tekbıyıkoğlu, "Uzman antrenörler eşliğinde çocuklar hem yüzmeyi öğrenecek hem de eğlenceli vakit geçirecek. Yaz dönemlerinde yüzme sporuna erişim kolaylığı sağlamak amacıyla kurulan portatif yüzme havuzlarında çocukların bağımlılıklardan ve hareketsiz yaşamdan uzaklaşması, fiziksel ve mental gelişimlerine katkı sağlanması hedefleniyor" dedi. - KIRIKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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