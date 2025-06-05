Kırıkkale Jandarması’ndan Kurban Bayramı Öncesi Trafik Denetimleri

Kırıkkale Jandarması’ndan Kurban Bayramı Öncesi Trafik Denetimleri
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Kırıkkale Jandarması’ndan Kurban Bayramı Öncesi Trafik Denetimleri
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Kırıkkale İl Jandarma Komutanlığı, yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde trafik güvenliğini sağlamak amacıyla havadan drone destekli denetimler gerçekleştirdi. Sürücülere hız, emniyet kemeri ve şerit ihlalleri konusunda uyarılarda bulunuldu.

(KIRIKKALE) - Kırıkkale İl Jandarma Komutanlığı, yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde vatandaşların güvenli seyahat etmelerini sağlamak amacıyla kapsamlı trafik denetimleri gerçekleştirdi. İl genelinde yapılan denetimlerde, özellikle kazalara neden olan sürücü ihlalleri havadan drone destekli olarak takip edildi.

Emniyet kemeri takmayan, hız sınırlarını aşan ve şerit ihlali yapan sürücüler, drone kameralarıyla tespit edilerek haklarında işlem başlatıldı. Denetimlerin, bayram süresince aralıksız şekilde süreceği bildirildi.

Jandarma ekipleri, trafik güvenliğini sağlamak ve olası kazaları en aza indirmek amacıyla hem karadan hem de havadan kontrollerini artırırken; sürücülere aşırı hız yapmama, emniyet kemeri takma ve şerit ihlallerinden kaçınma çağrısında bulundu.

Kırıkkale İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Bayram süresince havadan dronlar ve sabit radarlar ile kontrollerimiz kesintisiz devam edecek. Sürücülerimizin trafik kurallarına azami derecede dikkat göstermelerini önemle rica ediyoruz" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: ANKA / Yerel
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