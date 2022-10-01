Kırıkkale haberleri: Kırıkkale Valisi Tekbıyıkoğlu, köylerde vatandaşlarla buluştu

Kırıkkale haber... Kırıkkale Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu, köylerde yapımı devam eden beton yol, kilit parke ve su sondaj çalışmalarını yerinde inceleyip, vatandaşların istek ve taleplerini dinledi.

Kırıkkale Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu, köylerde yapımı devam eden beton yol, kilit parke ve su sondaj çalışmalarını yerinde inceleyip, vatandaşların istek ve taleplerini dinledi.

Kırıkkale Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu, Büyüksarıkaya, Alıcı Yeniyapan ve İğdebeli köylerinde yapımı devam eden beton yol, kilit parke ve su sondaj çalışmalarını yerinde inceledi. Tekbıyıkoğlu, vatandaşların eğitim, sağlık, hastane ve devlet hizmetlerine daha hızlı ulaşım sağlamaları için beton yol çalışmalarının önemli olduğunu söyledi.

Yol çalışmalarının devam edeceğini ifade eden Tekbıyıkoğlu, "Köylerimizde, vatandaşlarımızın en fazla istifade edebileceği yerlerden başlayarak grup beton yollarımızı yapıyoruz. Bu yollar sayesinde vatandaşlarımız köylerine daha hızlı ulaşabilirken aynı zamanda da devlet hizmetlerinden de daha hızlı faydalanabilecekler. Büyüksarıkaya ve Karakeçili arasına yapılacak olan 8 kilometrelik beton yolumuz şimdiden vatandaşlarımıza hayırlı olsun" dedi.

Alıcı Yeniyapan köyünde de incelemelerde bulunan Tekbıyıkoğlu, yapımı tamamlanan Hacı Fevzi Aygör Kültür Merkezi'nin açılışını gerçekleştirdi. Tekbıyıkoğlu, İğdebeli köyünde de yapımı tamamlanan köy konağını ziyaret ettikten sonra yapılan çalışmalar hakkında ilgili kurum amirinden bilgi aldı. Köylerde halk toplantıları da düzenleyen Tekbıyıkoğlu, vatandaşların istek ve taleplerini dinledi. - KIRIKKALE