Kırıkkale haber: Kırıkkale'de "Gaziler Günü" kutlandı

Kırıkkale'de "Gaziler Günü" kutlandı

KIRIKKALE - Kırıkkale'de Gaziler Günü, düzenlenen törenle kutlandı.

Kırıkkale'de, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e TBMM tarafından 19 Eylül 1921'de "Mareşal" rütbesi ve "Gazi" unvanı verilişinin 101'inci yıl dönümü olan 19 Eylül Gaziler Günü, törenle kutlandı. Kırıkkale'de Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanı'nda çelenk sunulmasıyla başlayan törende, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Vali Bülent Tekbıyıkoğlu, Garnizon ve Mühimmat Tuğgeneral Mehmet Ali Durmuş, Belediye Başkanı Mehmet Saygılı ve protokol üyeleri, buradaki törenin ardından Kırıkkale Şehitliği'ne geçti.

Kur'an-ı Kerim'in okunması ve edilen duaların ardından tören, Tekbıyıkoğlu ve beraberindekilerin şehit mezarlarına karanfil bırakmasıyla sona erdi.