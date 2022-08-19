Kırıkkale haberi... Kırıkkale'de bin kınalı keklik doğaya bırakıldı Kırıkkale haberleri: Kırıkkale'de bin kınalı keklik doğaya bırakıldı Doğa Koruma ve Milli Parklar Kırıkkale Şube Müdürlüğünce, bin kınalı keklik doğaya salındı. Kırıkkale'de bin kınalı keklik doğaya bırakıldı KIRIKKALE - Doğa Koruma ve Milli Parklar Kırıkkale Şube Müdürlüğünce, bin kınalı keklik doğaya salındı. Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğüne bağlı Yozgat Kanatlı Yaban Hayvanı Üretim İstasyonu'ndan Kırıkkale'ye getirilen bin kınalı keklik, ekipler tarafından doğaya bırakıldı. Yürütülen çalışmayla ekolojik sistemde önemli bir yere sahip olan ancak nesli tükenme tehlikesi altında bulunan kekliklerin popülasyonunun artırılması hedefleniyor. Kekliklerin yetişkinlik döneminde böcekle beslendikleri için Kırım Kongo Kanamalı Ateşi hastalığına yol açan keneyle de mücadelede fayda sağladığı bildirildi. Yerel Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Hasan Ay Doğa Koruma ve Milli Parklar Kırıkkale Yozgat Yerel Haberler

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