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Kırıkkale'deki Trafik Kazasında Yaralanan Yok

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Kırıkkale-Ankara karayolunda meydana gelen trafik kazasında, orta refüje düşen araç ters döndü, ancak otomobildekiler yara almadan kurtuldu. Olay sonrası yetkililer, bayram trafiğinde sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Haber: Kenan Kuzucu

(KIRIKKALE) - Kırıkkale'deki trafik kazasında, orta refüje düşen araç ters döndü, otomobildekiler yara almadan kurtuldu.

Ramazan Bayramı tatilinin başladığı ilk gün, trafikte yoğunluğun yaşandığı Kırıkkale- Ankara karayolunda trafik kazası meydana geldi.

Kırıkkale-Ankara kara yolunda seyir halindeki bir otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu orta refüje devrildi.

Kazanın ardından olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Orta refüjde ters dönen araçtaki sürücü ve yolcular kazayı yara almadan atlattı.

Yetkililer, bayram trafiğinde sürücülere daha dikkatli olmaları konusunda uyarılarda bulundu.

Kırıkkale'deki Trafik Kazasında Yaralanan Yok
Kaynak: ANKA / Yerel
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