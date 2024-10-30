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Kırıkkale'de Uyuşturucu Ticareti Yaparken Yakalanan Şahıs Tutuklandı

Kırıkkale'de Uyuşturucu Ticareti Yaparken Yakalanan Şahıs Tutuklandı
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Kırıkkale'de polis operasyonunda uyuşturucu ticareti yapan F.P. isimli şahıs tutuklandı. Evde yapılan aramada çok sayıda sentetik ecza maddesi ve sıvı metamfetamin ele geçirildi.

Kırıkkale'de uyuşturucu ticareti yapan şahıs tutuklandı

KIRIKKALE - Kırıkkale'de, polis ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şahıs tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu madde ticareti yapan ve kullanan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalar çerçevesinde F.P. isimli şahıs takibe alındı. Polis ekiplerince yapılan teknik ve fiziki takip neticesinde uyuşturucu madde bulundurduğu tespit edilen F.P. isimli şahsın ikamet ettiği adrese operasyon düzenlendi. Evde yapılan aramada 66 adet sentetik ecza maddesi, 10 mililitre sıvı metamfetamin ve uyuşturucu satışında elde ettiği değerlendirilen bir miktar para ele geçirildi. Gözaltına alınan F.P., emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkartılan şahıs tutuklandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HASAN AY - Yerel

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