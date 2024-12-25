Kırıkkale'de Uyuşturucu Ticareti Suçlusuna Operasyon
Kırıkkale'de uyuşturucu madde ticareti suçundan 2 yıl 6 ay hapis cezası bulunan H.Ç. yakalandı ve cezaevine teslim edildi. Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ile mücadele kapsamında çalışmalarını sürdürüyor.
Kırıkkale'de uyuşturucu madde ticareti suçundan 2 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu madde ticareti yapan ve kullanan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Edinilen bilgiye göre, "uyuşturucu madde ticareti yapmak ve kullanma" suçundan 2 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.Ç., polis ekiplerince yapılan operasyonla yakalandı. Hükümlü, emniyetteki işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi. - KIRIKKALE