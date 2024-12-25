Kırıkkale'de Uyuşturucu Ticareti Suçlusuna Operasyon

Kırıkkale'de uyuşturucu madde ticareti suçundan 2 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu madde ticareti yapan ve kullanan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Edinilen bilgiye göre, "uyuşturucu madde ticareti yapmak ve kullanma" suçundan 2 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.Ç., polis ekiplerince yapılan operasyonla yakalandı. Hükümlü, emniyetteki işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi. - KIRIKKALE