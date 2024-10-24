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Kırıkkale'de Uyuşturucu Operasyonu: 3 Gözaltı

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Kırıkkale'de durdurulan bir araçta yapılan aramada 377 adet uyuşturucu hap bulundu. Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı. Jandarma, uyuşturucu madde ticareti yapanlara yönelik operasyonlarını sürdürüyor.

Aracın tavanından uyuşturucu çıktı: 3 gözaltı

KIRIKKALE - Kırıkkale'de şüphe üzerine durdurulan bir araçta yapılan aramada 377 adet uyuşturucu hap ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu madde ticareti yapan ve kullanan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor. Edinilen bilgiye göre, şüphe üzerine durdurulan bir aracın tavanında yapılan aramada, uyuşturucu hap olarak da kullanılan 377 adet psikotrop ele geçirildi. Araçta bulunan S.Y. ve M.B. isimli şüpheliler de gözaltına alınarak, haklarında adli işlem başlatıldı.

Kırıkkale'de Uyuşturucu Operasyonu: 3 Gözaltı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Kırıkkale Jandarma

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