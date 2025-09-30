Haberler

Kırıkkale'de Üniversite Öğrencilerini Taşıyan Dolmuşun Kazası: 13 Yaralı

Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde üniversite öğrencilerini taşıyan bir dolmuşun ağaca çarpması sonucu 13 öğrenci hafif yaralandı. Olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi ve yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Kaza ; Kırıkkale Üniversitesi Yahşihan Yerleşkesi içinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Mustafa Bozer idaresindeki 71 K 0027 plakalı dolmuş, kontrolden çıkarak refüjdeki ağaca çarptı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada, dolmuşta bulunan 13 üniversite öğrencisi hafif yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerince Tıp Fakültesi Hastanesi ve Yüksek İhtisas Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: ANKA / Yerel
