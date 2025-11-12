Kırıkkale'de Traktör Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti
Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybeden 81 yaşındaki sürücünün bulunduğu traktör şarampole yuvarlandı. Kazada hayatını kaybeden sürücünün cenazesi hastane morguna kaldırıldı.
(KIRIKKALE) - Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde şarampole yuvarlanan traktörün sürücüsü hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre, Y.Ş. (81) yönetimindeki 18 KY 650 plakalı traktör, Alaaddin Mahallesi'nde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak uçuruma yuvarlandı. Kazada, araçtan savrulan sürücü Kızılırmak Nehri kenarına düştü.
Çevredeki yurttaşların ihbarı üzerine bölgeye jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Y.Ş'nin olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi.
Y.Ş'nin cenazesi cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından hastane morguna kaldırıldı.
