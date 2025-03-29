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Kırıkkale'de Ramazan Bayramı Tatili Süresince Trafik Yoğunluğu

Kırıkkale'de Ramazan Bayramı Tatili Süresince Trafik Yoğunluğu
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Kırıkkale, 43 ilin geçiş noktası olarak Ramazan Bayramı tatili dolayısıyla yoğun trafikle karşılaştı. Gece yarısı yaşanan yoğunluk, havadan görüntülendi. Sürücülere dikkatli olmaları konusunda uyarılar yapıldı.

43 ilin geçiş noktası "kilit kavşak" Kırıkkale'de, Ramazan Bayramı tatili dolayısıyla gece yarısı yaşanan trafik yoğunluğu havadan görüntülendi.

43 ilin geçiş noktasında yer alan Kırıkkale'de, Ramazan Bayramı tatili öncesi karayollarında yoğunluk yaşandı. Mesai saatinin sona ermesiyle birlikte başlayan 9 günlük Ramazan Bayramı tatilinde, memleketlerine ya da farklı şehirlere gitmek isteyen vatandaşlar, yollara akın etti. Kilit kavşak konumundaki kentte, özellikle Kırıkkale-Samsun D200 Karayolu'nun bazı bölümlerinde trafik zaman zaman yavaşladı. Trafiğin yoğun olduğu bölgeler havadan görüntülendi. Güzergahta trafik ekipleri önlemlerini artırırken, sürücüler dikkatli olmaları konusunda uyarıldı. Kırıkkale-Kayseri D765 karayolunda ise trafik akıcı bir şekilde ilerledi. Ulaşımın aksamaması için güzergahlarda tedbirler alınmaya devam ediyor. - KIRIKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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