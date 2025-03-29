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Kırıkkale'de Ramazan Bayramı Öncesinde Trafik Yoğunluğu

Kırıkkale'de Ramazan Bayramı Öncesinde Trafik Yoğunluğu
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Ramazan Bayramı tatilini memleketlerinde geçirmek isteyen vatandaşlar Kırıkkale'de yoğun trafik oluşturdu. 43 ilin geçiş güzergahında bulunan şehirde, özellikle Ankara-Samsun karayolunda araç trafiği zaman zaman durma noktasına geldi. Uzun araç kuyrukları ve denetimler dikkat çekti.

Ulaşımda 43 ilin geçiş güzergahında bulunan ve "kilit kavşak" olarak adlandırılan Kırıkkale'de, Ramazan Bayramı öncesinde de yaşanan trafik yoğunluğu havadan görüntülendi.

9 günlük Ramazan Bayramı tatilini memleketlerinde ya da tatil beldelerinde geçirmek isteyen vatandaşlar, 43 ilin geçiş güzergahı Kırıkkale'de trafik yoğunluğu oluşturdu. Özellikle gurbetçilerin yoğun olarak tercih ettiği Ankara- Samsun karayolunun Kırıkkale istikametinde araç trafiği zaman zaman durma noktasına geldi. Günlük yaklaşık 100 bin aracın geçtiği bölgede uzun araç kuyrukları oluşurken, polis ve jandarma ekipleri de yoğun şekilde denetim gerçekleştirdi. Uygulama noktalarında sürücü ve yolcuların Genel Bilgi Toplama (GBT) sorguları ile rutin trafik kontrolleri gerçekleştirildi.

Öte yandan, karayolları ekipleri de trafik akışının sağlıklı ilerlemesi için Kırıkkale- Ankara karayolundaki bazı kavşakları geçici olarak trafiğe kapattı. Trafik yoğunluğunun gece saatlerine kadar devam etmesi bekleniyor. Karayolundaki araç yoğunluğu dronla görüntülendi.

Sürücü Ramazan Koç, "Ankara Kalecik'ten yola çıktım, bir saattir trafikteyim. Kayseri yoluna girince biraz daha rahatlayacağımı umuyorum" dedi.

Trafikte akıcı şekilde ilerleyerek geldiğini anlatan sürücü İrem Öngör, "Bazı bölgelerde yoğunluk vardı ama genel olarak dur kalk yapmadan güzelce geldik" ifadelerini kullandı.

Trafik yoğunluğu nedeniyle seyahat süresinin uzadığını belirten diğer bir sürücü ise, "Çok yoğun bir yolculuk geçiyor. Gelirken de arabayı vurduk. Saat 10'da Ankara'dan çıktık, 3 saatte buraya gelebildik. Normalde Yozgat'a 3,5 saatte gidiyorduk" diye konuştu. - KIRIKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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