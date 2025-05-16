Kırıkkale'de Parçalanmış Ceset Bulundu

Kırıkkale'de Parçalanmış Ceset Bulundu
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Kırıkkale'nin Çalılıöz Mahallesi'ndeki bir apartmanda, 2014'te kaybolan Hüseyin Okumuşoğlu'na ait parçalanmış bir ceset bulundu. Olayla ilgili 4 şüpheli gözaltına alındı ve ceset otopsi için Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

(KIRIKKALE) - Kırıkkale'nin Çalılıöz Mahallesi'nde bir apartman dairesinde buzdolabı ve derin dondurucuda parçalanmış halde bir erkek cesedi bulundu. Yapılan ilk incelemelerde cesedin, 2014 yılında kaybolan Hüseyin Okumuşoğlu'na ait olduğu tespit edildi.

Edinilen bilgilere göre, 11. Sokak'taki üç katlı binanın son katında ev sahibi C.Ç, kira alamadığı kiracısı M.V'ye ulaşmaya çalıştı. Telefona cevap veren M.V'nin kızı, annesinin 3 Mayıs'ta hayatını kaybettiğini söyledi.

Bunun üzerine C.Ç, il dışından Kırıkkale'ye gelerek dairenin kapısını çilingir yardımıyla açtırdı. Eve giren ev sahibi, buzdolabı ve derin dondurucuda çöp poşetlerine sarılmış parçalanmış bir cesetle karşılaştı. Durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, cesedin çeşitli parçalara ayrıldığını ve evde bir satır bulunduğunu belirledi. Ceset, otopsi yapılmak üzere Kırıkkale Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

Yapılan kimlik tespit çalışmalarında cesedin, 11 yıl önce kaybolduğu bildirilen Hüseyin Okumuşoğlu'na ait olduğu tespit edildi.

Olayla ilgili 4 şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: ANKA / Yerel
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