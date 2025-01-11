Kırıkkale'de Otomobil ve Motosiklet Çarpıştı: İki Yaralı

Kırıkkale'de otomobil ile motosiklet çarpıştı: 2 yaralı

KIRIKKALE - Kırıkkale'de otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada iki kişi yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde İhtisas Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Y.S. idaresindeki 71 ACV 022 plakalı Hyundai marka otomobil ile A.P.'nin kullandığı motosiklet çarpıştı. Kazada iki sürücü de yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Motosiklet sürücüsünün ise ayağında kırık olduğu belirtildi. Maddi hasarın oluştuğu araçlar, trafik ekiplerince yapılan tahkikatın ardından çekiciyle otoparka götürüldü. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.