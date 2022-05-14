Kırıkkale'de otomobil fabrika duvarına çaptı: 1 yaralı - Haberler

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Kırıkkale'de otomobil fabrika duvarına çaptı: 1 yaralı

Demirören Haber Ajansı - Burak Can - Yerel
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Kırıkkale'de otomobil fabrika duvarına çaptı: 1 yaralı

KIRIKKALE'de, kontrolden çıkan otomobilin fabrika duvarına çarptığı kazada, 1 kişi ağır yaralandı.

KARŞIYAKA, İZMİR (DHA) - KIRIKKALE'de, kontrolden çıkan otomobilin fabrika duvarına çarptığı kazada, 1 kişi ağır yaralandı.

Kaza, saat 22.00 sıralarında Karşıyaka Mahallesi 2165'inci Sokak'ta Makina ve Kimya Endüstrisi'nin mühimmat fabrikası önünde meydana geldi. Ümit G. (50) yönetimindeki 19 SN 313 otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu fabrikanın bahçe duvarına çarptı. Kazada, sürücü Ümit G. yaralandı.

Başka bir sürücünün ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan sürücünün durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.


Demirören Haber Ajansı / Burak Can - Yerel

Karşıyaka, Otomobil, Fabrika, Kaza, Yerel, Haberler

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