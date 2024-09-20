Kırıkkale'de Motosiklet Sürücüsünün Trafik Kazası
Kırıkkale'de Kent Güvenlik Yönetim Sistemi kameraları, trafik kurallarına uyulmadığı için meydana gelen kazaları kaydetti. Sürücü dikkatsizliği ve hız limitlerinin ihlali dikkat çekiyor.
Motosiklet sürücüsü aniden duran otomobile böyle çarptı
KIRIKKALE - Kırıkkale'de meydana gelen trafik kazaları, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi kameraları tarafından anbean kaydedildi.
Kırıkkale'de şehrin farklı noktalarda meydana gelen trafik kazaları, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi kameralarınca görüntülendi. Görüntülerde, sürücülerin dikkatsizliği ve trafik kurallarına uymaması nedeniyle yaşanan kazaların öne çıktığı görüldü. Kavşaklarda hız limitlerinin aşılması ve dikkatsiz dönüşlerin kazalara neden olduğu dikkat çekiyor.
İl Emniyet Müdürlüğü, trafik kazalarının önlenmesi için trafik kurallarına uyulmasının ve dikkatli araç kullanılmasının önemini vurguladı.