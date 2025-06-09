Kırıkkale'de Kurban Bayramı Trafik Yoğunluğu Havadan Görüntülendi

Kırıkkale'de Kurban Bayramı Trafik Yoğunluğu Havadan Görüntülendi
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Kırıkkale'de, Kurban Bayramı tatilinin son gecesinde 43 ilin geçiş güzergahında yaşanan trafik yoğunluğu havadan görüntülenirken, D200 karayolunda kilometrelerce araç kuyruğu oluştu.

43 ilin geçiş güzergahında bulunan "kilit kavşak" Kırıkkale'de, Kurban Bayramı tatilinin son gecesinde trafik yoğunluğu havadan görüntülendi.

Ulaşımda 43 ilin geçiş güzergahı olan "kilit kavşak" Kırıkkale'de trafik yoğunluğu gece saatlerine kadar devam etti. Özellikle tatilin son gününde memleketlerinden ya da tatil beldelerinden dönüşe geçen milyonlarca vatandaş, Kırıkkale-Ankara D200 karayolunda kilometrelerce araç kuyruğu oluşturdu. Yüz binlerce aracın aynı anda yola çıkmasıyla birlikte kentte adeta trafik kilitlendi. Araçların zaman zaman dur-kalk yaptığı gözlendi. Kırıkkale-Kayseri D765 karayolunda ise trafiğin akıcı şekilde ilerlediği görüldü. Sürücülerin oluşturduğu yoğun araç trafiği havadan görüntülendi.

Trafik akışını sağlamak amacıyla İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, trafiğin yoğun olduğu güzergahlarda ve kavşak noktalarında yoğun mesai yaptı. 24 saat esasına göre görev yapan ekipler, kavşaklarda yönlendirme yaparak trafiğin kontrollü şekilde ilerlemesini sağladı. Denetim noktalarında sürücüler hem hız hem de emniyet kemeri konusunda uyarılırken, muhtemel kazaların önüne geçmek için anonslarla dikkatli olunması istendi. Karayolları ekipleri de ulaşımı rahatlatmak için bazı kavşakları geçici olarak trafiğe kapattı. - KIRIKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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