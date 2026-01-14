Haberler

Kırıkkale'de 15 Suçtan Aranan Şüpheli, Polis Kovalamacasıyla Yakalandı

Kırıkkale'de polisin dur ihtarına uymayan ve 12 ilde 15 ayrı suçtan tutuklamaya yönelik arama kararı bulunan şüpheli, kovalamaca sonucu yakalandı. Şüpheli, Irak uyruklu bir kadına ait aracı kullanarak seyahat ediyordu.

(KIRIKKALE) - Kırıkkale'de, polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçan ve hakkında 12 ilde 15 ayrı suçtan tutuklamaya yönelik arama kararı bulunan şüpheli, kovalamaca sonucu yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda ekipler, 12 ilde 15 ayrı suçtan tutuklamaya yönelik araması bulunan S.Ö.'nün izini tespit etti.

Şüphelinin, Irak uyruklu bir kadına ait aracı kullanarak kent merkezi ile Bahşılı ilçesi arasında belirli saatlerde seyahat ettiği belirlendi. Belirlenen güzergahta önlem alan ekipler, şüphelinin kullandığı aracı durdurmak istedi.

"Dur" ihtarına uymayan şüpheli, kısa süreli kovalamacanın ardından Bahşılı ilçesinde yakalandı. Gözaltına alınan S.Ö.'nün emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

