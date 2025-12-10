Kırıkkale Osb'deki Kimya Fabrikasında Çıkan Yangın Söndürüldü

(KIRIKKALE) - Kırıkkale Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) bir kimya fabrikasında çıkan yangın yaklaşık 10 saat süren çalışmanın ardından söndürüldü. Ekipler soğutma çalışmalarını ise sürdürüyor.

Kırıkkale OSB'deki Bahadır Kimya'ya ait tesiste henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangının söndürülmesi için Kırıkkale ve Yahşihan itfaiye ekiplerinin yanı sıra Ankara başta olmak üzere Kırşehir, Çankırı, Çorum, Yozgat, Sivas, Samsun ve Kayseri'den çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Ayrıca AFAD'ın dronlarıyla yangının yoğun olduğu noktalar tespit edilerek müdahaleye yön verildi. MKE AŞ, Kırıkkale Mühimmat ve Garnizon Komutanlığı, TÜPRAŞ ve Tarım ve Orman Bakanlığı ekipleri de çalışmalara destek verdi.

Yangın, ekiplerin 10 saatlik yoğun çalışması sonucu söndürüldü. Ekipler, soğutma çalışmalarına ise devam ediyor.

"Soğutma çalışmalarının sabaha kadar süreceğini tahmin ediyoruz"

Kırıkkale Valisi Mehmet Makas, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, öğle saatlerinde başlayan yangının tamamen kontrol altına alındığını belirtti.

Müdahalenin yüksek risk içerdiğini vurgulayan Makas, "Çünkü kimya sektörü üzerine çalışan bir fabrika. Gerek araç gerekse personel noktasında çok üst düzey bir müdahale yaptık. İnşallah tamamen söndürüldü. Soğutma çalışmalarının sabaha kadar süreceğini tahmin ediyoruz" dedi.

Yangının söndürülmesine çevre illerden önemli ölçüde destek sağlandığını kaydeden Makas, AFAD koordinasyonunda yürütülen çalışmada itfaiyeden 80 araç ve 262 personelin görev aldığını; sağlık ekipleri, Kızılay, emniyet, jandarma ve diğer paydaş kurumlarla birlikte 462 personelin yangın için görevlendirildiğini anlattı.