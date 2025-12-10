Haberler

Kırıkkale Osb'deki Kimya Fabrikasında Çıkan Yangın Söndürüldü

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kırıkkale Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir kimya fabrikasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin 10 saat süren çalışmasıyla kontrol altına alındı. Yangının söndürülmesine çevre illerden de destek sağlandı. Soğutma çalışmaları devam ediyor.

(KIRIKKALE) - Kırıkkale Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) bir kimya fabrikasında çıkan yangın yaklaşık 10 saat süren çalışmanın ardından söndürüldü. Ekipler soğutma çalışmalarını ise sürdürüyor.

Kırıkkale OSB'deki Bahadır Kimya'ya ait tesiste henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangının söndürülmesi için Kırıkkale ve Yahşihan itfaiye ekiplerinin yanı sıra Ankara başta olmak üzere Kırşehir, Çankırı, Çorum, Yozgat, Sivas, Samsun ve Kayseri'den çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Ayrıca AFAD'ın dronlarıyla yangının yoğun olduğu noktalar tespit edilerek müdahaleye yön verildi. MKE AŞ, Kırıkkale Mühimmat ve Garnizon Komutanlığı, TÜPRAŞ ve Tarım ve Orman Bakanlığı ekipleri de çalışmalara destek verdi.

Yangın, ekiplerin 10 saatlik yoğun çalışması sonucu söndürüldü. Ekipler, soğutma çalışmalarına ise devam ediyor.

"Soğutma çalışmalarının sabaha kadar süreceğini tahmin ediyoruz"

Kırıkkale Valisi Mehmet Makas, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, öğle saatlerinde başlayan yangının tamamen kontrol altına alındığını belirtti.

Müdahalenin yüksek risk içerdiğini vurgulayan Makas, "Çünkü kimya sektörü üzerine çalışan bir fabrika. Gerek araç gerekse personel noktasında çok üst düzey bir müdahale yaptık. İnşallah tamamen söndürüldü. Soğutma çalışmalarının sabaha kadar süreceğini tahmin ediyoruz" dedi.

Yangının söndürülmesine çevre illerden önemli ölçüde destek sağlandığını kaydeden Makas, AFAD koordinasyonunda yürütülen çalışmada itfaiyeden 80 araç ve 262 personelin görev aldığını; sağlık ekipleri, Kızılay, emniyet, jandarma ve diğer paydaş kurumlarla birlikte 462 personelin yangın için görevlendirildiğini anlattı.

Kaynak: ANKA / Yerel
Balıkesir'de 4.9 büyüklüğünde deprem

Afet bölgesi ilan edilen ilçemiz fena sallandı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Güllü, ölmeden önce patronuna anlatmış: Başıma bir şey gelirse...

Güllü, ölmeden önce iki isim vermiş: Başıma bir şey gelirse...
Poz sırasında samimi an! Nilperi Şahinkaya'nın sevgilisine yaptığı hareket dikkatlerden kaçmadı

Poz sırasında samimi an! Yaptığı hareket dikkatlerden kaçmadı
Balıklıgöl'e atlayan genç! O esnada dudaklarından tek cümle döküldü

Balıklıgöl'e atlayan genç! O esnada dudaklarından tek cümle döküldü
TBMM'de stajyer istismarı iddiası: Bir personel görevden uzaklaştırıldı

Öğrencinin şikayetiyle ortaya çıktı, anında görevden alındı
Güllü, ölmeden önce patronuna anlatmış: Başıma bir şey gelirse...

Güllü, ölmeden önce iki isim vermiş: Başıma bir şey gelirse...
İki hamburgere ödediği fiyat dudak uçuklattı

İki hamburgere ödediği fiyat dudak uçuklattı
Bingölspor'un dayanışma gecesinde 28 milyon TL toplandı, en yüksek bağış Peker'den geldi

3. Lig ekibinin bağış gecesine damga vurdu! Rakam dudak uçuklattı
FED'in faiz kararına altının ilk tepkisi: İşte gram ve çeyreğin fiyatı

FED'in kararına altının ilk tepkisi: İşte gram ve çeyreğin fiyatı
Bakan Şimşek ipucunu verdi! Memur ve emekli zammı belli oldu gibi

Bakan Şimşek ipucunu verdi! Memur ve emekli zammı belli oldu gibi
Fener taraftarı kahrolacak! Sörloth için kesin karar verildi

Hakkındaki gelişme Fener taraftarını kahredecek
Dzeko, Fener'den gittiği takımda hayatının şokunu yaşadı

Fener'den gittiği takımda hayatının şokunu yaşadı
Jose Mourinho'nun Benfica'sından ilk 24 yolunda hayati galibiyet

İlk 24'e kalmak için hayati bir maça çıktı! İşte aldığı sonuç
Icardi Galatasaray'dan gidiyor! İşte yerine gelecek isim

Galatasaray'dan gidiyor! Yerine gelecek isim bile belli
title